По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



По состоянию на утро 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 151 человек скончались, 359 — выздоровели. 16 пациентов по-прежнему подтверждены в Донецкой области и 24 — в Луганской. При этом Луганская и еще семь областей не передали министерству здравоохранения никакой информацию о проведенных тестированиях за минувшее воскресенье. Минздрав поручил разобраться в данной ситуации.



В Департаменте массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации говорят, что в воскресенье не поступали новые пациенты с подозрением на коронавирус, в связи с чем новые пробы не проводились.

Политика



Украина передала список из около 200 человек, которых запрашивает в рамках обмена с боевиками.



Права человека



Группировка «ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «государственной измене».



Экономика



«ЛНР» готовится к реорганизации неприбыльных угольных предприятий в отдельных районах Луганской области. Количество шахт, готовящихся к закрытию, в формировании не называют.



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