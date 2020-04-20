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Боевики ранили еще одного военного, обстреляв позиции под Авдеевкой

20 апреля 2020, 22:12

Боевики ранили еще одного военного, обстреляв позиции под Авдеевкой

Боевики открыли вечером огонь по окрестностям Авдеевки Донецкой области, в результате чего осколочное ранение получил военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием РФ адекватный ответ. Потери противника уточняются», — говорится в сообщении.

Пострадавшего военного доставили в лечебное учреждение, ему оперативно оказали медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

С начала суток из-за обстрелов боевиков погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.

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