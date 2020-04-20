Министры ЕС обсудят сотрудничество с Украиной. Кулебы не будет

На заседании в среду, 22 апреля, министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят дальнейшее сотрудничество Союза с Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы проведем стратегическую дискуссию в отношении Украины и Восточного партнерства. Есть два вопроса для обсуждения: это конфликт на востоке страны и необходимые реформы, которые должны провести украинское правительство и президент Зеленский», — сообщил высокопоставленный европейский дипломат, говоря о рассмотрении украинского вопроса на предстоящем заседании Совета ЕС по вопросам внешней политики.



По словам европейского дипломата, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель доложит о ситуации министрам иностранных дел, у которых «будет возможность предоставить свое видение в отношении того, как ЕС будет продолжать работать» с Украиной.



«Наша политика четкая: мы хотим видеть стабильную, мирную, независимую Украину, (которая живет) в мире со всеми своими соседями, и ее путь приближения к ЕС. Это — наша политика, но есть конфликт на востоке, который мешает Украине в действительно очень продвинутых социальных и политических программах», — отметил он.



При этом европеец отметил, что Россия «не помогает» в разрешении конфликта на востоке. «Президент Украины Зеленский сделал очень храбрые и политически трудные шаги, чтобы русские подготовились к миру на востоке, но он не получает ответ, который заслужил. Поэтому мы будем обсуждать то, как еще больше поддерживать правительство Украины», — подчеркнул он.



Так как министры встречаются в формате видео-конференции, то «по определению, это — неформальная встреча, поэтому не будет формальных решений», добавил дипломат.



По его словам, обсуждение украинского вопроса должно было состояться еще в марте, «однако пандемия сделала это невозможным». «Мы проведем еще одно (обсуждение) позже», — сообщил дипломат.



Он также проинформировал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет принимать участие в этом обсуждении, однако украинская позиция будет представлена.



Касаясь вопроса предоставления помощи украинскому правительству, то, по словам европейца, в настоящий момент речь идет о помощи в рамках борьбы с пандемией.



