Вчера на Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое военных получили ранения, а один — боевое поражение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.





Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов: Авдеевка, Тарамчук, Пески, Гнутово, Марьинка, Шумы, Новоолександровка, Крымское.



Также сообщается, что Объединенные силы открывали огонь в ответ.



По информации украинской разведки, 20 апреля украинские военные уничтожили одного боевика и не менее троих ранили.



С начала текущих суток боевики огонь не открывали, добавили в штабе ООС.