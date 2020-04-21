Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Вчера на Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали

21 апреля 2020, 08:05

Вчера на Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще трое военных получили ранения, а один — боевое поражение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.


Обстрелам подверглись позиции у населенных пунктов: Авдеевка, Тарамчук, Пески, Гнутово, Марьинка, Шумы, Новоолександровка, Крымское.

Также сообщается, что Объединенные силы открывали огонь в ответ.

По информации украинской разведки, 20 апреля украинские военные уничтожили одного боевика и не менее троих ранили.

С начала текущих суток боевики огонь не открывали, добавили в штабе ООС.

Еще по теме

Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:50
Как жители Донецка оценивают изменение жизни после 2014 года? Опрос на улице ►
21:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:34
В Луганске автомобиль скорой попал в ДТП: пострадал пешеход
17:52
«ЛНР» закроет неприбыльные шахты
16:42
«ЛНР» приговорила жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
22:30
Обмен, пандемия и столпотворения в храмах. Главное за неделю
11:18
В Донецке прихожане УПЦ МП приклонялись одному образу, несмотря на пандемию
21:38
Донецк 6 лет при «ДНР». Сколько еще? ►
14:29
«ЛНР» тоже не будет проводить парад 9 мая из-за COVID-19
12:59
Еще десятеро госпитализированы в ОРДО с подозрением на коронавирус
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:20
«ДНР»: Еще четверо заболели коронавирусом. Всего — 36 пациентов
20:17
«ЛНР» задержала трех «полицейских» на взятке
19:35
«ЛНР» обвиняет экс-директора шахты в растрате денег
17:30
COVID-19: «ДНР» ввела карантин в еще одном отделении больницы
все новости
09:30
В Украине уже 6125 случаев COVID-19. Умер 161 человек
09:03
Шмыгаль прогнозирует продление карантина. Но со смягчениями
08:50
Как жители Донецка оценивают изменение жизни после 2014 года? Опрос на улице ►
08:19
Россия сняла санкции с Новинского и Киселева
08:05
Вчера на Донбассе погиб украинский военный, еще четверо пострадали
22:49
Министры ЕС обсудят сотрудничество с Украиной. Кулебы не будет
22:12
Боевики ранили еще одного военного, обстреляв позиции под Авдеевкой
21:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:34
В Луганске автомобиль скорой попал в ДТП: пострадал пешеход
19:21
РФ заблокировала сайт украинского министерства на своей территории
18:43
В ЛугОГА объяснили, почему не подали Минздраву данные о ситуации с COVID-19
18:36
В Украине пик заболевания COVID-19 теперь ждут в начале мая
18:19
Военный погиб на Донбассе, еще двое ранены
17:52
«ЛНР» закроет неприбыльные шахты
16:59
У четырех военнослужащих Житомирского военного института обнаружили коронавирус
все новости
ВИДЕО
Как жители Донецка оценивают изменение жизни после 2014 года? Опрос на улице ►
21 апреля, 08:50
Донецк 6 лет при «ДНР». Сколько еще? ►
18 апреля, 21:38
Как коронавирус меняет рынок недвижимости в Донецкой области ►
18 апреля, 09:00

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция