Число заболевших COVID-19 в ВСУ увеличилось до 39 человек

По состоянию на утро 21 апреля среди военнослужащих Вооруженных сил Украины зарегистрированы 39 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Из них два человека выздоровели, а два — умерли.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 272 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие двое суток — 90 человек.

По состоянию на утро в Украине зафиксировано 6125 случаев коронавируса. Из них 161 случай летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев болезни.