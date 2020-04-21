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В Луганской области подтвердили 25-й случай заболевания коронавирусом

21 апреля 2020, 11:45

В Луганской области подтвердили 25-й случай заболевания коронавирусом

На сегодняшний день в Луганской области было зафиксировано 25 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Луганской областной лабораторный центр.

Из них три пациента уже выздоровели. На стационарном лечении находится 13 человек, а лечатся амбулаторно 9 человек.

Возрастная структура заболевших:
0-17 лет — 2 человека (8%);
18-29 лет — 4 человека (16%);
30-49 лет — 11 человек (44%);
50 65 лет — 2 человека (8%);
65 лет и старше — 6 человек (24%).

Кроме того, проводится эпидемиологическое расследование по 103 подозрениям на вероятное заражение коронавирусом. 

По состоянию на утро в Украине зафиксировано 6125 случаев коронавируса. Из них 161 случай летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев болезни.

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