В Луганской области подтвердили 25-й случай заболевания коронавирусом

На сегодняшний день в Луганской области было зафиксировано 25 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Луганской областной лабораторный центр.



Из них три пациента уже выздоровели. На стационарном лечении находится 13 человек, а лечатся амбулаторно 9 человек.



Возрастная структура заболевших:

0-17 лет — 2 человека (8%);

18-29 лет — 4 человека (16%);

30-49 лет — 11 человек (44%);

50 65 лет — 2 человека (8%);

65 лет и старше — 6 человек (24%).

Кроме того, проводится эпидемиологическое расследование по 103 подозрениям на вероятное заражение коронавирусом.

По состоянию на утро в Украине зафиксировано 6125 случаев коронавируса. Из них 161 случай летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев болезни.