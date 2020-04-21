У освобожденных из плена украинцев коронавирус не выявили

Освобожденные 16 апреля из плена украинцы получили отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сказал во время совещания руководителя президентского Офиса Андрея Ермака с председателями ОГА.



«Председатель Донецкой ОГА сообщил, что лица, которые на прошлой неделе были освобождены, уже прошли ПЦР-тестирование на выявление коронавируса и получили отрицательные результаты. Сейчас все они находятся на обсервации с обеспечением соответствующей охраны», — говорится в сообщении.



Отмечается, что по истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тестирование.

16 апреля состоялся обмен удерживаемыми лицами. Украина вернула 20 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



В Офисе Президента проинформировали, что продолжаются переговоры об освобождении тех, кого удерживают на территории оккупированного Крыма и в России.