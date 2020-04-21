В Авдеевке мужчина до смерти забил жену

В Авдеевке 28-летний мужчина во время ссоры избил свою гражданскую жену до потери сознания. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



В полицию с сообщением об обнаружении тела знакомой 19 апреля обратилась местная жительница.



Криминалисты установили, что подозреваемый избил женщину и, когда она потеряла сознание, бежал через окно.



«Следует заметить, что во время "выяснения отношений" в квартире находились двое их малолетних детей, которые спали в соседней комнате», — говорится в сообщении.



Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.