Беспилотник ОБСЕ глушили над Донецкой и Луганской областями

Беспилотник миссии ОБСЕ дальнего радиуса 18 апреля подвергся глушения во время полетов над районами Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, воздействию помех наблюдатели фиксировали над районами между поселков Курдюмовка на Донетчине и подконтрольного боевикам Славяносербска на Луганщине, неподконтрольных правительству города Ровеньки Луганской области и поселка Гольмовский Донецкой области.



Отмечается, что глушение сигнала могло осуществляться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

19 апреля беспилотник миссии ОБСЕ подвергся обстрелу в на окраине неподконтрольного украинским властям Калинового Луганской области.