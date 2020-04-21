Корея выделила Украине 700 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом

Правительство Республики Корея выделил 700 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом в Украине. Об этом сообщил
глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Помощь поступит по двум направлениям. 300 тысяч долларов США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тысяч долларов Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине», — рассказал Кулеба.
Cроки поступления помощи чиновник не озвучил.
По состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировано
6125 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.