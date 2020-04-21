По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



По состоянию на 21 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 6125 человек, из них 161 случай летальный, 367 пациентов выздоровели. В Донецкой области известно о 16 случаях, в Луганской о 25.



Освобожденные 16 апреля из плена украинцы получили отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. По истечении 14-дневного срока обсервации они еще раз пройдут ПЦР-тестирование.



В министерстве здравоохранения анонсировали, что карантин будет продлен до 12 мая. При этом предлагаются послабления, в частности, возможность посещать парки, музеи и библиотеки.



Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия в некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.



В группировке «ДНР» заявили, что за пасхальные выходные не зафиксировали новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Отмечается, что число больных, по-прежнему составляет 36.



Около 100 тысяч граждан участвовали в службах в пасхальную ночь на неподконтрольной территории Донецкой области.



В группировке «ЛНР» на данный момент подтверждают 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.



На подконтрольной группировке территории вводится карантин в стационарных отделениях больниц. Также закрываются кладбища для посещения в поминальные дни из-за угрозы распространения коронавируса.



Общество



Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам рекомендует Украине выплатить пенсии, а также упростить процедуру регистрации рождения и смерти для жителей неподконтрольных территорий.



Боевые действия



Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подвергся обстрелу на окраине неподконтрольного украинским властям Калинового Луганской области.



ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ДНР» о гибели 9 апреля 25-летней девушки от осколочных ранений в поселке Широкая Балка под Горловкой.

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