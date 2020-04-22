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Штаб ООС зафиксировал 7 обстрелов на Донбассе

22 апреля 2020, 08:06

Штаб ООС зафиксировал 7 обстрелов на Донбассе

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь на Донбассе, никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Огонь велся из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелам подверглись позиции украинских военных вблизи Авдеевки, Каштанового, Старогнатовки, Красногоровки, Крымского, Новотошковского, Луганского.

В штабе подчеркнули, что украинские бойцы открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинские позиции у Богдановки. «Огнем Объединенные силы немедленно прекратили враждебную провокацию. Потерь среди наших защитников нет», — отмечается в сообщении.

В штабе добавили, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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