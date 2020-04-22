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СМИ: Члены ЕС прохладно относятся к стремлениям стран Восточного партнерства и обеспокоены безвизом

22 апреля 2020, 09:11

СМИ: Члены ЕС прохладно относятся к стремлениям стран Восточного партнерства и обеспокоены безвизом

Страны ЕС еще не достигли полной договоренности о стремлениях к членству своих восточных соседей и обеспокоены последствиями уже осуществленной либерализации визового режима. Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении RFE/RL.

Этот семистраничный документ обсуждают дипломаты 27 государств ЕС, представляющих Европейский совет. Он представляет собой ответ на коммюнике Европейской комиссии по Восточному партнерству, которое было представлено в прошлом месяце и, как ожидается, будет утверждено в ближайшие дни.

Программа «Восточное партнерство» была запущена в 2009 году и призвана приблизить Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину к блоку без четкого предложения будущего членства.

В обсуждаемом документе по-прежнему содержится ряд выводов, заключенных в скобки — это означает, что до сих пор не достигнуто единодушие в отношении формулировок.

Официальные лица на условиях анонимности рассказали RFE/RL, что Франция при поддержке некоторых южных стран-членов ЕС настояла на том, чтобы заключить в скобки фразу, в которой говорится, что «Совет признает европейские устремления и европейский выбор заинтересованных восточных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации».

Однако собеседники издания заявили, что рассчитывают на то, что Франция в конечном итоге отступит, так как эта фраза уже несколько лет является стандартом ЕС для признания того, что страны Восточного партнерства, такие как Грузия, Молдова и Украина, могут присоединиться к блоку в будущем.

Кроме того, в пункте, в котором говорится о необходимости укрепления потенциала восточных партнеров по противодействию гибридным угрозам и вредоносным киберпреступлениям, некоторые страны также настаивают на том, чтобы добавить слова «и при этом напомнить о неконфронтационном подходе Восточного партнерства», который в настоящее время заключен в скобки.

При этом члены Совета полностью согласны с возможностью приостановки либерализации визового режима. Хотя, как считается, никакой приостановки не будет, в документе говорится, что страны-члены «отмечают, что большое количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища со стороны некоторых граждан восточных стран-партнеров в странах-членах ЕС вызывает обеспокоенность».

И Германия, и Швеция в прошлом жаловались на то, что грузинские банды использовали визовую либерализацию для совершения квартирных краж в этих странах.

Документ обсуждается, пока Европарламент ведет дискуссию о проекте доклада о будущем Восточного партнерства.

В не имеющем обязательной силы проекте изложены более амбициозные цели, чем в тексте Совета, отмечает RFE/RL. Он предполагает общее экономическое пространство между ЕС и странами Восточного партнерства, а также постепенную интеграцию шести стран в энергетический союз ЕС, транспортное сообщество и цифровой единый рынок.

После запуска программы «Восточного партнерства» Грузия, Молдова и Украина заключили соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе соглашения о свободной торговле, но некоторые страны-члены отказываются открыто обсуждать вопрос о возможном членстве этих стран в ЕС.

Россия неоднократно выражала опасения по поводу программы, утверждая, что более тесные экономические связи между ЕС и ее основными торговыми партнерами могут нанести вред российским интересам.

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Европейский Союз
Прочее
восточное партнерство безвизовый режим

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