Сотрудников колледжа в Свердловске подозревают в хищениях у «ЛНР»

Группировка «ЛНР» обвиняет должностных лиц одного из профессиональных колледжей Свердловска в злоупотреблении полномочиями и растрате «государственного» бюджета. Об этом сообщается на сайте «генпрокуратуры» формирования.



Согласно сообщению, сотрудники учреждения среднего профессионального образования необоснованно начисляли и выдавали стипендию учащимся, которые не имели право на ее получение.



Таким образом, бюджету группировки был нанесен ущерб в размере 64 072 рублей (22,5 тысячи грн). В «прокуратуре» также заявляют о фактах хищения «бюджетных» средств подозреваемыми, однако размеры хищений не указываются.



Подозреваемым грозит штраф в размере от 42600 грн до 213000 грн (20 — 100 минимальных размеров оплаты труда в ОРЛО) или в размере заработной платы за период от одного года до трех лет.