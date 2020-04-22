CivilM + просит ЕС поддержать бизнес и медицину на Донбассе

Международная гражданская платформа CivilM + призвала страны-участницы ЕС максимально обеспечить Донбасс ресурсами в условиях борьбы с COVID-19. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованной Украинским Хельсинским союзом по правам человека.



Волонтеры, в частности, призвали ЕС поддержать медицину, малый и средний бизнес, а также местную украинскую власть и общественность.



В заявлении отмечается, что из-за боевых действий пострадала инфраструктура региона, а медицинские учреждения остро нуждаются в персонале.



Подчеркивается, что в условиях карантина малый и средний бизнес, существующий при поддержке гуманитарных организаций, несет убытки и во многих случаях оказался на грани разорения.



«Особое беспокойство вызывает положение дел на территориях, неподконтрольных правительству Украины: оттуда нет достоверной информации, свобода выражения мнения является крайне ограниченной, мониторинговые и гуманитарные организации, в частности СММ ОБСЕ, имеют проблемы с доступом и работой на территории самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"», — сказано в обращении.



В связи с этим, в CivilM + просят ЕС продолжать оказывать давление на РФ, «чтобы подконтрольные ей "ДНР" и "ЛНР" обеспечили беспрепятственный доступ гуманитарным и мониторинговым организациям ко всем удерживаемым лицам, и прекратили незаконные политические преследования».



В организации указали на важность доступа жителей оккупированных территорий к медицине и призвали правительство Украины следить за тем, чтобы ограничения передвижения через КПВВ применялись только при необходимости и были пропорциональными возможным угрозам.