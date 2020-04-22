«ЛНР» ограничила пребывание жителей ОРЛО возле границы с РФ

Группировка «ЛНР» ограничила пребывание жителей отдельных районов Луганской области (ОРЛО) на территориях вдоль границы с РФ. Об этом заявили в «МГБ ЛНР».



Ограничения касаются пребывания на территории, непосредственно примыкающей к границе с РФ, ширина которой не превышает пяти километров.



Так, пребывание лиц, которые не проживают в пограничной зоне, а также выполнение работ в этой местности, отныне возможно только при наличии пропуска от «службы пограничной охраны», подконтрольной «МГБ ЛНР».



Также введены ограничения на пребывание в 100-метровой полосе местности, примыкающей к границе, и на берегах водоемов. Какие именно ограничения вводятся в группировке не уточняют.