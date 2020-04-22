Зеленский инициирует внеочередное заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное пленарное заседание парламента по инициативе президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте Рады.



Заседание состоится 24 апреля.



Депутаты рассмотрят проект постановления о создании временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, проекты постановлений об отмене двух решений Рады от 16 апреля 2020 года, законопроекты о внесении изменений в некоторые законы о безопасности использования ядерной энергии (№ 2372), о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о штрафных баллах (№ 2809), о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве (№ 3205, 3205-1), о внутреннем водном транспорте (№ 1182-1-д), о внесении изменений в некоторые законы (относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросы сертификации оператора системы передачи) (№ 3364), о внесении изменений в некоторые законы об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (№ 2234).