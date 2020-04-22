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За 6 лет к тюремным срокам приговорили двух мэров на Донбассе. Одного отпустили

22 апреля 2020, 19:52

За 6 лет к тюремным срокам приговорили двух мэров на Донбассе. Одного отпустили

Только двое бывших глав администраций на Донбассе получили реальные сроки наказания в виде лишения свободы за сепаратизм. При этом, одного из них впоследствии отпустили из-под стражи. Об этом следует из ответов прокуратур Донецкой и Луганской областей на запрос «Новостей Донбасса».

В Луганской области в 2014 — 2020 годах под подозрение в сепаратизме попали действующий мэр Попасной Юрий Онищенко, экс-мэр Золотого Владимир Кочевенко, а также бывший и.о. мэра Рубежного Александр Хоменко.

Судебное разбирательство в отношении Онищенко продолжается более четырех лет, ему сообщено о подозрении. В апреле 2016 года на тот момент глава СБУ Василий Грицак заявлял, что в марте-мае 2014 года Онищенко организовал сепаратистский «референдум», сам зачитывал решение областного совета о проведении незаконного голосования.

Онищенко по-прежнему занимает пост мэра Попасной. Он награжден пятью медалями МВД, почетной грамотой Луганского областного совета и Луганской облгосадминистрации «За заслуги перед Луганщиной».

Кочевенко бежал из Золотого летом 2014 года после освобождения части города от боевиков. Весной 2015 года его задержали в Мариуполе по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Уже спустя год Рубежанский городской суд приговорил его к двум годам лишения свободы, однако по состоянию здоровья Кочевенко освободили.

Хоменко задержали в августе 2014 года, менее чем через месяц после того как он подал в отставку. СМИ не освещали судебное заседание над экс-чиновником. Сам Хоменко отрицал свою вину и утверждал, что не имел отношения к организации «референдума» в Рубежном. В сентябре 2016 года Кременной райсуд признал его невиновным.

Прокуратурой Донецкой области было возбуждено 5 уголовных производств по ст. 110 УК в отношении пяти сельских, поселковых и городских глав. Все они получили уведомления о подозрении в сепаратизме.

Один из подозреваемых скрывается от следствия, он объявлен в розыск.

Обвинительные акты в отношении четырех подозреваемых направлены в суд.

«В настоящее время судебное разбирательство продолжается в 3 уголовных производствах, из которых в 1 уголовном производстве 1 человек находится в розыске в связи с сокрытием от суда», — говорится в ответе прокуратуры на запрос НД.

К реальной мере наказания в виде лишения свободы осужден только один из указанных подозреваемых.

В прокуратуре не стали уточнять, какие населенные пункты возглавляли подозреваемые.

Напомним, что уже почти шесть лет продолжается судебное разбирательство в деле против экс-мэра Славянска Нели Штепы, которую подозревают в сепаратизме. Суды неоднократно переносятся, последний раз рассмотрение дела перенесли на 28 мая. 

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