Украина в ТКГ инициировала создание группы для восстановления контроля над госграницей

Украинская сторона в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции инициировала создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



При этом отмечается, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.



Кроме того, в рамках подгруппы по безопасности продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств.



«Украинская сторона настаивает, что такие участки должны отвечать запросам гуманитарного характера и создавать ячейки безопасности для местных жителей», — говорится в сообщении.



В гуманитарной подгруппе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.