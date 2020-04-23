Штаб ООС отчитался о 8 обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом заявил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что огонь велся из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



По данным штаба, обстрелам подверглись позиции военных у Марьинки, Богдановки, Красногоровки, Саханка, Широкино, Лебединского, Павлополя, Авдеевки, Орехово.



Подчеркивается, что украинские военные ответили огнем из «штатного вооружения».



С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных, указали в штабе. Сообщается, что потерь среди украинских военных нет.