В рядах ВСУ подтверждено три новых случая COVID-19

В рядах военнослужащих Вооруженных сил Украины выявлено три новых случая заболевания коронавирусной болезнью. Число случаев по состоянию на 23 апреля достигло 46, сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.



Два новых пациента госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Северного региона и Черновицкий военный госпиталь. Еще один находится на амбулаторном лечении дома.



Состояние трех военных удовлетворительное.



«Из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляция) 341 человек», — сказано в сообщении.



В Украине уже подтверждено 7170 случаев COVID-19, из них 504 выздоровели, 187 — скончались.