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Новым замом Ермака стал ветеран военной разведки

23 апреля 2020, 10:48

Новым замом Ермака стал ветеран военной разведки

Президент Владимир Зеленский уволил заместительницу главы Офиса президента Анну Коваленко. На ее место назначен Роман Машовец. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

«Одной из главных задач, поставленных перед Романом Машовцом, является завершение работы над подготовкой Стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами», — сообщили в ОП.

Глава ОП Андрей Ермак представил Машовца во время совещания, посвященного вопросам национальной безопасности и обороны страны.

Новый замглавы ОП отметил важность пересмотра отдельных документов, касающихся сектора обороны и безопасности. В частности, он заявил, что необходимо наладить «четкую координацию и взаимодействие» между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента «для системной работы над решением актуальных проблем отрасли».

Роман Машовец 1976 года рождения окончил Военно-дипломатическую академию, ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. В 2015 году был в составе рабочей группы при Администрации президента Петра Порошенко по созданию Сил специальных операций ВСУ.

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