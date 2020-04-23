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В Луганской области выявлен 27-й случай коронавируса

23 апреля 2020, 11:10

В Луганской области выявлен 27-й случай коронавируса

В Луганской области было лабораторно подтвержден 27-й случай коронавиируса COVID-19. Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр.

Из них три пациента уже выздоровели. На стационарном лечении находится 13 человек, а лечатся амбулаторно 13 человек.

Возрастная структура заболевших:

0-17 лет — 2 человека (7.4%);
18-29 лет — 4 человека (14.8%);
30-49 лет — 11 человек (40.7%);
50 65 лет — 3 лица (11%);
65 лет и старше — 7 человек (26%).

Кроме того, проводится эпидемиологическое расследование по 122 подозрениям относительно вероятного заражения коронавирусом. 

Речь идет о подконтрольной украинским властям части Луганской области.

Вчера группировка «ЛНР» сообщила, что на подконтрольной ей территории уже зафиксировано 48 случаев COVID-19. При этом умер один из пациентов с COVID-19. Утверждается, что у него была хроническая болезнь сердца.

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