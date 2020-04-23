Согласившиеся на изоляцию в сервисе «Дій дома» не подлежат обсервации

Граждане, давшие согласие на самоизоляцию в сервисе «Дій дома», не подлежат обсервации. Соответствующее постановление № 291 22 апреля принял Кабинет министров.



Предусмотрено, что лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій дома» до пересечения государственной границы или линии соприкосновения, не подлежат изоляции.



Министерству цифровой трансформации совместно с СБУ поручено обеспечить функционирование информационной системы эпидемиологического контроля за распространением COVID-19, который является частью сервиса.

Накануне в государственном приложении «Дія» начали отображаться ID-карты и биометрические паспорта украинцев.



В Украине уже подтверждено 7170 случаев COVID-19, из них 504 выздоровели, 187 — скончались.