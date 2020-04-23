Самолет «Мрія» доставил медицинский груз из Китая. Его встретил Зеленский

Крупнейший транспортный самолет в мире Ан-225 «Мрія» доставил в Украину медицинский груз из Китая. Борт приземлился в киевском аэропорту «Гостомель», где его встречал президент Владимир Зеленский с делегацией.



Как сообщает Офис президента, «Мрія» доставила более 100 тонн груза для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19. Это одна из крупнейших партий за последние недели.





Самолет загрузил на борт защитные маски, перчатки и костюмы в городе Тянцзинь. По пути была остановка в Алматы.



По словам Зеленского и президента «Антонова» Александра Донца, «Мрія» доставила 12 миллионов медицинских масок, свыше 260 тысяч защитных очков (их направят в больницы и аптеки), а также более 100 тысяч костюмов пятого уровня защиты.



По данным агентства «Интерфакс-Украина», сегодняшний рейс оплатила компания «Эпицентр К». По оценкам экспертов рынка, его стоимость составляет до 1 миллиона долларов.