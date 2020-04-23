Шарий окончательно снят с национального розыска

Блогер Анатолий Шарий снят с национального розыска согласно решению суда. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.



По словам собеседников, МВД окончательно сняло Шария с розыска 14 апреля. Процедуру выполнили в соответствии с решением судьи Соломенского райсуда Киева Оксаны Криворот об отмене ареста Шария и снятия его с розыска от 18 сентября 2019 года.



Прокуратура обжаловала это решение, но 17 февраля 2020 года проиграла апелляцию.



Ранее Шевченковский районный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и розыск блогера Анатолия Шария и отправил дело на доработку.