В ОРДО призвали не посещать кладбища в поминальные дни из-за COVID-19

Группировка «ДНР» рекомендовала жителям отдельных районов Донецкой области воздержаться от посещения кладбищ в поминальные дни из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом говорится в заявлении «оперативного штаба» по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает сепаратистский ресурс ДАН.



Также там указали на важность максимального ограничения контактов с окружающими и пользования общественным транспортом.



Отмечается, что дополнительных маршрутов городского пассажирского транспорта для подвоза людей на кладбища на эти поминальные дни не предусмотрено из-за ситуации с COVID-19.

Кабинет министров Украины запретил посещение кладбищ в поминальные дни из-за угрозы распространения коронавируса.



Группировка «ДНР» подтвердила 67 случаев заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории, умер один человек.