Около 200 украинских аппаратов ИВЛ будут готовы только к концу мая

К концу мая Украина сможет закупить около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства. Об этом сообщили в Офисе президента по результатам совещания по вопросам борьбы с COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского.



На встрече министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что аппараты ИВЛ должны быть готовы к концу мая. По его словам, отечественные ИВЛ обойдутся государству вдвое дешевле зарубежных.



Секретарь Координационного совета по противодействию COVID-19 Кирилл Тимошенко проинформировал, что Украине также дешевле обойдутся отечественные тест-системы, сырье для их производства уже готово.



Он также доложил, что с последними рейсами Украина получила 360 тысяч респираторов, 100 тысяч защитных костюмов и 800 тысяч реагентов.



В Украине уже подтверждено 7170 случаев COVID-19, из них 504 выздоровели, 187 — скончались.