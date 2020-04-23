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Около 200 украинских аппаратов ИВЛ будут готовы только к концу мая

23 апреля 2020, 15:39

Около 200 украинских аппаратов ИВЛ будут готовы только к концу мая

К концу мая Украина сможет закупить около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства. Об этом сообщили в Офисе президента по результатам совещания по вопросам борьбы с COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского.

На встрече министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что аппараты ИВЛ должны быть готовы к концу мая. По его словам, отечественные ИВЛ обойдутся государству вдвое дешевле зарубежных.

Секретарь Координационного совета по противодействию COVID-19 Кирилл Тимошенко проинформировал, что Украине также дешевле обойдутся отечественные тест-системы, сырье для их производства уже готово.

Он также доложил, что с последними рейсами Украина получила 360 тысяч респираторов, 100 тысяч защитных костюмов и 800 тысяч реагентов.

В Украине уже подтверждено 7170 случаев COVID-19, из них 504 выздоровели, 187 — скончались.

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коронавирус аппараты ИВЛ

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