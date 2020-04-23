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НАПК еще выясняет причины бесплатного перелета Ермака после заседания по Донбассу

23 апреля 2020, 17:27

НАПК еще выясняет причины бесплатного перелета Ермака после заседания по Донбассу

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) еще не пришло к выводу относительно частного полета главы Офиса президента Андрея Ермака из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы 11 марта. Об этом сообщил руководитель НАПК Александр Новиков в интервью «РБК-Украина».

Он сообщил, что его ведомство только направило запросы в авиакомпанию и Офис президента, поэтому проверка еще продолжается.

По словам Новикова, НАПК еще не может заключить, являлся ли бесплатный перелет Ермака подарком или межгосударственной услугой.

«Конечно, эти отношения нельзя трактовать как межгосударственные, потому что самолет был украинский и должностное лицо — украинец. Здесь совершенно другая ситуация, лишь по результатам проверки сможем сказать, чем она является. Сейчас мы не имеем ни одного документа, но запросы уже отправили», — заявил он.

11 марта после заседания переговорщиков по Донбассу в Минске Ермак вернулся в Украину частным самолетом, который использует олигарх и тесть представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Виктор Пинчук.

Ермак утверждает, что не знает, кто именно оплатил поездку, а самолет по его словам, ему предложил предоставить Кучма.

Закон о предотвращении коррупции запрещает государственным служащим получать подарки стоимостью более одного прожиточного минимума (2100 грн).

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