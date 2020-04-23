В «ЛНР» заявили, что не нашли коронавирус у освобожденных в ходе обмена

Переданные группировке «ЛНР» в ходе обмена 16 апреля лица получили первый отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщается в сюжете сепаратистского телеканала «Луганск 24».



По словам «министра здравоохранения» Натальи Пащенко, на обсервации они пробудут еще 14 дней. Затем у них повторно возьмут анализы и в случае отрицательных результатов переведут в учреждение здравоохранения для дальнейшего обследования.

Обмен 16 апреля между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.



Властям Украины группировка «ЛНР» передала 11 человек, а взамен получила четырех. Остальные четверо изъявили желание остаться на украинской стороне.