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В «ЛНР» заявили, что не нашли коронавирус у освобожденных в ходе обмена

23 апреля 2020, 17:37

В «ЛНР» заявили, что не нашли коронавирус у освобожденных в ходе обмена

Переданные группировке «ЛНР» в ходе обмена 16 апреля лица получили первый отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщается в сюжете сепаратистского телеканала «Луганск 24».

По словам «министра здравоохранения» Натальи Пащенко, на обсервации они пробудут еще 14 дней. Затем у них повторно возьмут анализы и в случае отрицательных результатов переведут в учреждение здравоохранения для дальнейшего обследования.

Обмен 16 апреля между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.

Властям Украины группировка «ЛНР» передала 11 человек, а взамен получила четырех. Остальные четверо изъявили желание остаться на украинской стороне.

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