«ЛНР» ввела ограничения на передвижения еще в пяти городах

Группировка «ЛНР» ввела ограничения на передвижения жителей и транспорта в Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Стаханове для недопущения распространения коронавируса. Об этом пишет сепаратисткий сайт ЛИЦ.



Кроме этого, с 23:00 26 апреля приостанавливается движение междугороднего транспорта, в том числе такси, по всей территории подконтрольной группировке «ЛНР».

Ранее ограничения на передвижения людей и транспорта на две недели были введены в Антраците и Красном Луче (Хрустальном)



Вчера группировка «ЛНР» сообщила, что на подконтрольной ей территории уже зафиксировано 48 случаев COVID-19.