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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

23 апреля 2020, 20:49

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19


В Украине диагноз коронавирус подтвердился уже у 7170 человек. Из них 187 человек умерли, 504 — выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев. В Донецкой области COVID-19 выявлен у 24-х человек, на Луганщине — у 27-ми.

Кладбища Славянска и Краматорска на Донетчине закроют от посещения в поминальные дни. Работа общественного транспорта будет приостановлена.

Группировка «ЛНР» ввела ограничения на передвижения жителей и транспорта в Алчевске, Брянке, Перевальске, Свердловске, Стаханове. 

В Национальной полиции пригрозили штрафами за нарушения карантина в период поминальных дней. Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко призвал жителей области перенести посещение кладбищ на начало июня.

В ОБСЕ призвали обеспечить в условиях пандемии возможность пересечения линии соприкосновения на Донбассе гражданскими лицами в гуманитарных нуждах.

Политика

Украина на заседании Трехсторонней контактной группы 22 апреля отвергла возможность закрепления «особого статуса» отдельных районов Донбасса в Конституции. Киев также инициировал создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей.

Экономика

«Восточная правозащитная группа» выяснила, какие угольные предприятия планирует закрыть группировка «ЛНР». Под реорганизацию подпадут 5 шахт в Юрьевке, Юбилейном, Зоринске, Антраците и Ровеньках.

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