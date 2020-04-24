На Донбассе снова глушили беспилотник ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ глушили 21 апреля как над Донецкой, так и над Луганской областью. Об этом сообщается в отчете миссии.



Аппарат миссии подвергался воздействию помех сигнала во время полетов над районами между селами Клещеевка и подконтрольного группировке «ДНР» Нижнее Лозовое Донецкой области.



А также между Попасной на Луганщине и неподконтрольным правительству селом Санжаровка на Донетчине.



В миссии отметили, что помехи сигнала могли создавать из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

Боевики не пропускают патрули СММ ОБСЕ для мониторинга с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.



В конце марта Германия и Франция обвинили боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса. Главы МИД обеих стран Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они «очень обеспокоены» ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ.