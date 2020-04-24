В ОБСЕ обеспокоены обстрелами на Донбассе на фоне коронавируса

В миссии ОБСЕ выразили обеспокоенность боевыми столкновениями на Донбассе на фоне коронавируса COVID-19. Об этом в своем обращении заявил глава миссии в Украине Яшар Халит Чевик.



Он отметил, что соблюдение режима прекращения огня все еще не воплощено в жизнь.



«Боевые столкновения продолжаются вокруг объектов гражданской инфраструктуры, что вызывает особую обеспокоенность на фоне всплеска COVID-19, когда бесперебойное водо- и электроснабжение жизненно важны для защиты здоровья мирного населения», — заявил он.



Посол также отметил, что, несмотря на препятствия, миссия адаптировалась и продолжает вести мониторинг ситуации с безопасностью на востоке Украины.



В тоже время Чевик подчеркнул, что ограничения свободы передвижения со стороны вооруженных формирований «непосредственно влияют на нашу способность выполнять свою работу как целостная миссия».

Боевики не пропускают патрули СММ ОБСЕ для мониторинга с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.



В конце марта Германия и Франция обвинили боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса. Главы МИД обеих стран Хайко Маас и Жан-Ив ле Дриан отметили, что они «очень обеспокоены» ограничениями, наложенными сепаратистами на наблюдательную миссию ОБСЕ.