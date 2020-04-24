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Полиция нашла склады с боеприпасами в бывшем детском лагере под Волновахой

24 апреля 2020, 09:55

Полиция нашла склады с боеприпасами в бывшем детском лагере под Волновахой

Два здания с оружием и боеприпасами обнаружены на территории бывшего детского лагеря в Волновахском районе. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что сотрудники управления уголовного розыска получили оперативную информацию о незаконном хранении вблизи одного из поселков большого количества оружия.

Правоохранителями было изъято: огнемет «Шмель», 34 артиллерийские мины и детонаторы к ним, 33 гранатомета, 45 гранат к гранатометов, 73 заряда к гранатометам, 8 противопехотных мин, 6 противотанковых мин, 1682 крупнокалиберных снарядов калибром 14,5 и 30 мм, 367 гранат и 47 запалов к ним, 14 173 патронов различных калибров.

Также среди изъятого — снайперская винтовка и автоматы Калашникова. Полиция установила, что один из них был похищен из воинской части во время аннексии Крыма в 2014 году. Все вооружения направлены на экспертизу.

Процесс изъятия занял около 10 часов. На месте работали взрывотехники и кинологи, а также работники следственного управления и Волновахского отдела полиции.

Полиция устанавливает происхождение оружия и людей, которые им распоряжались.

По факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Проводится досудебное расследование.

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