В ВСУ выявили еще пять зараженных коронавирусом. Всего 51

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины выявили еще пять случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных увеличилось до 51 человека, из них два человека умерли, еще 15 выздоровели. Об этом в Facebook сообщает Командование медицинских сил.



На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 342 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 42 человека.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.



По данным Минздрава, всего в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев инфицирования.