Промышленное производство Донецкой области сократилось на 6%

Объем промышленной продукции Донецкой области в январе—марте 2020 года по сравнению с январем—мартом 2019 года уменьшился на 6%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.



При этом в марте 2020 года объем продукции был на 4,2% меньше, чем в марте 2019 года, но все же на 8,5% больше, чем в феврале 2020 года.



В управлении отметили, что на динамику производства в марте по сравнению с предыдущим месяцем повлияло большее количество календарных и рабочих дней. В то же время с начала года не все предприятия имели достаточно заказов для стабильной работы.



Наибольший спад, в сравнении с 2019 годом, — производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (19,1%), текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов (17,0%), производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции (14,3%).



Увеличился в январе—марте 2020 года по сравнению с январем—мартом 2019 года выпуск продукции в машиностроении на 1,9%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий — на 6,0%.