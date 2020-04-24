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В Торезе «ДНР» дезинфицировала дом из-за коронавируса

24 апреля 2020, 12:59

В Торезе «ДНР» дезинфицировала дом из-за коронавируса

В неподконтрольном украинским властям Торезе (Чистяково) была проведена дезинфекция и специальная обработка помещений. Об этом говорится в сводке «МЧС» при группировке «ДНР».

Уточняется, что 23 апреля спасатели обработали подъезд и квартиры на площади 900 м2. Привлекались одна единица техники, шесть человек личного состава.

В сообщении прямо не указано, что причиной обработки является, коронавирусная инфекция COVID-19. Однако ранее «МЧС ДНР» сообщало, что такие мероприятия проводятся там, «где граждане могли иметь непосредственный контакт с лицами, у которых были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19».

Всего с 2 апреля проведены дезинфекционные мероприятия и специальная обработка 10 административных зданий, 11 административных помещений, 11 частных домов, 19 квартир, 3 подъездов многоквартирных домов, 1 остановочного павильона, 3 магазинов, 6 автобусных станций, 1 территории больницы и 14 транспортных средств, отчитались в «МЧС».

Города в, которых велись мероприятия, помимо Тореза, в сводке не указаны. Ранее в «МЧС» сообщали о дезинфекции в Макеевке.

«ДНР» сообщила, что на подконтрольной ей территории территории число заболевших коронавирусом возросло до 71 человека, из них уже два случая летальные.

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