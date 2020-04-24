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Рада открыла возможность подписать закон о «поправочном спаме»

24 апреля 2020, 14:34

Рада открыла возможность подписать закон о «поправочном спаме»

Верховная Рада не поддержала четыре проекта постановления об отмене своего решения о принятии в целом законопроекта о внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Авторы проектов постановлений обосновывают свои требования об отмене принятого законопроекта тем, что при его принятии был нарушен Регламент Рады в части процедуры подготовки и рассмотрения законопроекта.

Согласно процедуре, председатель Верховной Рады не может подписать принятый законопроект, если в парламенте зарегистрирован хоть один проект постановления о его отмене.

Ранее народные депутаты 16 апреля 242 голосами поддержали во втором чтении и целом законопроект №1043 «О внесении изменений в регламент Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры».

Закон предлагает закрепить в регламенте Рады особую процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении, которую смогут инициировать 150 депутатов, а поддержать - 226 и более.

Эта норма не будет распространяться на проекты кодексов и изменений в Конституцию, законопроекты, к которым поступило менее 500 поправок, и проекты, количество поправок к которым не превышает в пять раз количество статей (пунктов) принятого в первом чтении документа.

Согласно принятым изменениям, каждая депутатская фракция и группа имеет право определить по пять важных неучтенных поправок, которые будут обсуждены и проголосованы на пленарном заседании. В то же время внефракционные депутаты смогут обосновать по одной поправке.

Закон предусматривает право любого депутата поставить под сомнение каждую учтенную комитетом поправку. Если в сессионном зале она не набирает 226 или более голосов, то такая поправка считается отклоненной.

Закон также оговаривает время выступлений депутатов по поправкам на пленарном заседании при рассмотрении законопроекта во втором чтении по особой процедуре – от одной до двух минут.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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