Путин упростил получение гражданства России. Особенно для ОРДЛО

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подать заявление на получение российского гражданства для жителей Украины, Молдовы, Казахстана и Беларуси без отказа от иностранного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Также по упрощенной процедуре могут получить гражданство иностранцы, состоящие в браке с россиянами или постоянно проживающие в РФ.



Сейчас иностранцы, желающие получить российское гражданство, обязаны подтвердить, что в своей стране обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Подписанный закон исключает это требование.



Кроме этого, российский президент подписал закон, который освобождает от государственной пошлины жителей подконтрольных группировкам «Л/ДНР» территорий при подаче заявления о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.