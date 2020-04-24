Языковая омбудсвумен Украины уходит в отставку

Татьяна Монахова написала заявление на увольнение с должности уполномоченной по защите государственного языка. Об этом она сообщила «Интерфакс-Украина».



В интервью изданию Opinion Монахова заявила, что из-за бездействия Кабинета министров и отсутствия финансирования ей не удалось создать секретариат уполномоченной. При этом правительство не платило ей зарплату.



«Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье», — рассказала Монахова.



По ее словам, за время на должности она потратила около 30 тысяч гривен из семейного бюджета.



«У меня было долгое терпение, пока была иллюзия, что медленно, но уверенно я иду к цели. Однако, когда все было наконец готово, когда после стольких моих усилий вопрос о создании секретариата наконец был вынесен на голосование Кабмина, а затем внезапно в день голосования вычеркнут из повестки дня, я окончательно убедилась, что речь идет об отсутствии политической воли. Я поняла, что все мои действия заблокированы. Продолжать принимать на себя ответственность за то, на что никак не можешь повлиять, просто бессмысленно», — сказала Монахова.



Она подчеркнула, что обращалась за помощью в Офис президента, однако ее просьбы были проигнорированы. Кроме того, президент Владимир Зеленский ни разу с ней не встретился.

27 ноября 2019 года Кабинета министров назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка.



До назначения она работала заведующей кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве.



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