«ЛНР» назвала город с наибольшим числом больных коронавирусом

Наибольшее число заболевших коронавирусом в отдельных районах Луганской области приходится на Первомайск. Об этом сообщил главный санитарный врач при группировке «ЛНР» Дмитрий Докашенко.



«Наибольшее количество заболеваемости у нас регистрируется в городе Первомайск. Это 40 случаев», — приводит слова Докашенко сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Затем, по его словам, по распространенности случаев COVID-19 идут те городам, которые на сегодняшний момент попали под ограничительные меры — Стаханов (Кадиевка), Свердловск (Должанск), Алчевск, Перевальск.



«В Луганске на сегодняшний момент 10 случаев. Но с учетом численности населения в процентном отношении — это меньший процент, чем, например, те же 10 случаев для города Стаханов», — добавил Докашенко.

Сегодня «ЛНР» заявила, что число случаев коронавируса увеличилось до 70.



22 апреля сообщалось, что в больнице Первомайска умер 74-летний мужчина, у которого выявили коронавирус. При этом «ЛНР» не стала связывать эту смерть с вирусом, ссылаясь на то, что у мужчины была хроническая болезнь сердца.