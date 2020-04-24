В зоне ООС ранен еще один военный

В Луганской области в ходе обстрела получил ранения украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается, что пострадавший был доставлен в лечебное учреждение и ему была предоставлена надлежащая медицинская помощь.
«Огнем наши защитники подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников», - подчеркнули в штабе.
Ранее стало известно о ранении украинского военнослужащего у села Лебединское Донецкой области.