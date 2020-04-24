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В зоне ООС ранен еще один военный

24 апреля 2020, 17:16

В зоне ООС ранен еще один военный

В Луганской области в ходе обстрела получил ранения украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в лечебное учреждение и ему была предоставлена надлежащая медицинская помощь.

«Огнем наши защитники подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников», - подчеркнули в штабе.

Ранее стало известно о ранении украинского военнослужащего у села Лебединское Донецкой области.

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