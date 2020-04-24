Суд смягчил домашний арест Черновол с круглосуточного на ночной

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Апелляцию защиты удовлетворить частично… определение Печерского районного суда… отменить… Применить меру пресечения в виде домашнего ареста на определенный период суток… с 22 до 6 часов», - говорится в определении суда.



Защита Черновол выразила недоумение таким решением, отметив, что Апелляционный суд «фактически самоустранился и вынес удобное решение».



Ранее в ходе заседания адвокаты Черновол просили коллегию судей отменить решение суда первой инстанции как необоснованное, а в случае необходимости избрания меры пресечения рассмотреть возможность поручительства.



Домашний арест до 8 июня в качестве меры пресечения для Черновод суд определил 16 апреля.



По версии Госбюро расследований, 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге офиса Партии регионов в Киеве. В результате пожара погиб офисный работник 1948 года рождения.



10 апреля 2020 года следователи ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемой.



Ее подозревают в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).