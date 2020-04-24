МККК: Мины продолжают убивать и калечить жителей Донбасса

Международный комитет Красного Креста продолжает информировать граждан в зоне конфликта на Донбассе о минной опасности предотвращать эти угрозы. Об этом сообщила глава МККК в Украине Флоранс Жиллетт в интервью «Интерфакс-Украина».



«Несмотря на то, что во многих местах природа спрятала следы мин, они продолжают травмировать, калечить и убивать мирных жителей. Лучшим способом предотвращения несчастных случаев остается повышение осведомленности об опасности среди людей, которые передвигаются пострадавшими районами, и тщательное выявление и маркировка таких районов», — сказала Жиллетт.



По ее словам, МККК необходимо быть настороже и постоянно организовывать сессии по информированию населения о минной опасности, обеспечивать Государственную службу по чрезвычайным ситуациям соответствующим оборудованием, устанавливать предупредительные знаки о наличии мин, думать обо всех категориях общества, которые могут находиться под дополнительным риском.



«Мы даже проводим спектакли и образовательные мероприятия, чтобы охватить такую потенциально уязвимую категорию населения как дети. С помощью различных программ мы сопровождаем и поддерживаем тех, кто подорвался на мине», — подчеркнула Жиллетт.