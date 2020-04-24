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Майора СБУ Шайтанова завербовал фигурант дела МН17

24 апреля 2020, 19:45

Майора СБУ Шайтанова завербовал фигурант дела МН17

Полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который по версии СБУ завербовал генерал-майора спецслужбы Валерия Шайтанова, проходит в деле по сбитому «Боингу-777» рейса МН17. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Расследователи установили, что Егоров имеет позывной «Эльбрус», участвовал в аннексии Крыма и руководил российскими военными в начале вооруженного конфликта на Донбассе.

Игорь Егоров

Известно, что он родился в 1962 году оккупированной сейчас Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области. На данный момент служит в элитном спецподразделении «Вымпел» ФСБ РФ.

По информации расследователей, Егорова направили на Донбасс для прекращения внутренних конфликтов между боевиками. Для этой цели было создано 2 штаба, одним из которых руководил Егоров, а вторым — другие фигуранты дела МН17 — генерал-майор Николай Ткачев («Дельфин») и высокопоставленный офицер ГРУ Владимир Иванников («Орион»).

Международная следственная группа (JIT), расследующая обстоятельства крушения МН17, установила, что «Эльбрус» находился в зоне боев на Донбассе в то время, когда туда доставили зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили пассажирский самолет.

Валерий Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене, работе на спецслужбу России, совершении террористических актов, а также в планировании убийства добровольца АТО Адама Осмаева.

Шевченковский районный суд Киева арестовал Шайтанова сроком на 60 дней. 

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