Кабмин уволил руководителей таможенной и налоговой служб

Кабинет министров уволил главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала «Интер».



По словам премьера, это связано со сменой правительства.



Решение принято по представлению министра финансов Сергея Марченко на внеочередном заседании Кабмина 24 апреля.



Сам Нефедов сообщил, что уволены также его заместители Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.



«Не нашлось никого, кто бы согласился "выполнять задачу"», — написал он на своей странице в Facebook.