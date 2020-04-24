По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19





По состоянию на утро 24 апреля в Украине коронавирус выявлен у 7647 человек. Из них умерли 193 человека, 601 — выздоровел. В Донецкой и Луганской областях зафиксировано 24 и 27 случаев соответственно.

Группировка «ДНР» заявила о второй смерти от коронавируса на подконтрольной ей территории. Всего число заболевших возросло до 71 человека. «ДНР» допустила закрытие населенных пунктов на карантин в связи с пандемией коронавируса. При этом в формировании по-прежнему не озвучивают города, где зафиксированы случаи COVID-19.



На подконтрольной «ЛНР» территории диагноз коронавирус подтвержден у 70 человек. Большинство пациентов, а именно 40, выявлено в Первомайске. Вспышки коронавируса группировка фиксирует также в Кадиевке (бывш.Стаханов), Свердловске, Алчевске и Перевальске.



Политика



Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил Украину в срыве создания консультативного совета при Трехсторонней контактной группе. Украинская сторона отмечала ранее, что создание совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.



Общество



Окружной суд Гааги в Нидерландах сохранил анонимный статус 12 из 13-ти свидетелей по делу о сбитии малайзийского боинга на Донбассе.



Группировка «ДНР» намерена использовать старое название города Донецк — Сталино — при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной.



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