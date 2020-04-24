Захваченным в Керченском проливе морякам предоставили статус УБД

22 украинских моряка, захваченные российским ФСБ в Керченском проливе в 2018 году и переданные Украине в рамках обмена, получили статус участника боевых действий. Об этом сообщили в Министерстве обороны.



Отмечается, что 22 военнослужащих Военно-Морских Сил ВСУ выполняли боевую задачу по защите территориальной целостности Украины в условиях вооруженного противостояния с военными РФ в Керченском проливе.



Комиссия Минобороны единогласно приняла решение о предоставлении военным статуса УБД в соответствии с п. 22 ч.1 статьи 6 закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

25 ноября 2018 года российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.



Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.



24 украинских моряка вернулись на родину 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией по формуле 35 на 35.



В ноябре 2019 года РФ вернула Украине захваченные корабли.