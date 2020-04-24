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ОПЗЖ не будет голосовать за кандидатуру Саакашвили. «Батькивщина» готова к переговорам

24 апреля 2020, 23:32

ОПЗЖ не будет голосовать за кандидатуру Саакашвили. «Батькивщина» готова к переговорам

Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности к переговорам с Михеилом Саакашвили относительно его возможного назначения на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ. Об этом она сказала в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 24 апреля.

Тимошенко сообщила, что сегодня она провела встречу с Саакашвили и готова к переговорам в будущем, если его кандидатуру внесут на рассмотрение Рады.

«Мы говорили о сложности всех процессов, которые идут в парламенте. И я сказала, что как только его кандидатуру внесут в парламент, мы с ним садимся и обсуждаем абсолютно все наши действия», — сказала нардеп.

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко, который также присутствовал на ток-шоу, заявил, что поддержки ОПЗЖ у Саакашвили не будет.

«Фракция не будет голосовать (за назначение Саакашвили, — прим.), потому что мы считаем, что надо назначать людей местных, у нас 40 млн населения. Мы можем найти людей и выставить тех, кто способен представлять» , - сказал Бойко.

Накануне стало известно, что Саакашвили может стать вице-премьер-министром по реформам в Украине.

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